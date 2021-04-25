Вильфанд назвал регионы, в которых ожидается аномальное тепло
Температура выше нормы на 10-12 градусов сохраняется на Ямале, на 15 градусов теплее обычного ожидается на Чукотке, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, аномальное тепло прогнозируется в Новосибирске, Омске и Красноярске. В Салехарде, Новом Уренгое будет на 10-12 градусов выше нормы.
27 апреля на юге Краснодарского края, Нижнем Поволжье температура поднимется до 16-18 градусов, на юге Урала, Амурской области, Хабаровского края, в Приморье и на Чукотке будет выше 15 градусов.
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