Вильфанд назвал регионы, в которых ожидается аномальное тепло

Температура выше нормы на 10-12 градусов сохраняется на Ямале, на 15 градусов теплее обычного ожидается на Чукотке, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, аномальное тепло прогнозируется в Новосибирске, Омске и Красноярске. В Салехарде, Новом Уренгое будет на 10-12 градусов выше нормы.

27 апреля на юге Краснодарского края, Нижнем Поволжье температура поднимется до 16-18 градусов, на юге Урала, Амурской области, Хабаровского края, в Приморье и на Чукотке будет выше 15 градусов.

