В Гидрометцентре сообщили о приходе «московского лета»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице на ближайшие пять дней установится температура, соответствующая климатическим нормам. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд: Метеозависимость не доказана

По словам Вильфанда, днем температура будет держаться в районе 20-23 градусов, ночью – на уровне 12-15 градусов. Он добавил, что на предстоящих выходных и в начале недели могут быть небольшие дожди.

Он добавил, что вторая половина будущей недели ожидается более холодной. Температура воздуха составит около 20 градусов.

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ФОТО: pixabay.com
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