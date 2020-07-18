В Гидрометцентре сообщили о приходе «московского лета»

По словам Вильфанда, днем температура будет держаться в районе 20-23 градусов, ночью – на уровне 12-15 градусов. Он добавил, что на предстоящих выходных и в начале недели могут быть небольшие дожди.

Он добавил, что вторая половина будущей недели ожидается более холодной. Температура воздуха составит около 20 градусов.

