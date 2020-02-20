В Гидрометцентре россиянам посулили раннюю весну

Кстати, ранее синоптики рассказали о том, как долго в России продержится аномально теплая погода. Специалисты отметили, что по всей стране повышенный температурный фон сохранится до начала следующей недели.

Ранее НСН писала, что первые два зимних месяца оказались самыми мрачными за весь период метеонаблюдений в Москве. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, за весь январь солнце светило только одиннадцать часов, а в декабре и того меньше – всего восемь.

