В Гидрометцентре россиянам посулили раннюю весну

20 февраля 202017:05

Жители европейской территории России могут рассчитывать на раннюю весну. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, в частности, в столичном регионе март будет более теплым, чем обычно, а весна придет раньше. При этом он подчеркнул, что не исключает и понижения температур, а также выпадения снега в первый весенний месяц. Кроме того, Вильфанд предупредил, что снять теплые плащи можно будет не раньше середины апреля, пишет АГН Москва.

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Кстати, ранее синоптики рассказали о том, как долго в России продержится аномально теплая погода. Специалисты отметили, что по всей стране повышенный температурный фон сохранится до начала следующей недели.

Ранее НСН писала, что первые два зимних месяца оказались самыми мрачными за весь период метеонаблюдений в Москве. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, за весь январь солнце светило только одиннадцать часов, а в декабре и того меньше – всего восемь.

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