Москвичам пообещали снежный сентябрь

Ранее НСН писала, что жителей столицы в предстоящую субботу ждёт подобие «бабьего лета». Как сообщает портал «Метеовести», 28 сентября столбики термометров в столичном регионе могут дотянуться до отметки +15 градусов. При этом синоптики подчеркнули, что рассчитывать на продолжительное полноценное «бабье лето» москвичам не стоит.

Кстати, в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом заявили в Гидрометцентре. Ожидается, что в ночь на 25 сентября температура в столичном регионе опустится до трех градусов мороза, отмечают Дни.ру. А до вечера 24 сентября из-за ветра в столичном регионе продолжает действовать «жёлтый» уровень погодной опасности. В Москве и области ожидается шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 18 м/с.

