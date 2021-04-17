В Гидрометцентре России поделились прогнозом на предстоящее лето

Погода в России предстоящим летом будет неоднородной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Москве 24».

Синоптик предрек затяжные дожди в Центральной России

По словам синоптика, в летний сезон страну ожидают как теплые и засушливые, так прохладные и дождливые периоды.

«Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет», — добавил Вильфанд.

Как пояснил метеоролог, в целом температурный режим в умеренных широтах Европейской России будет «около и выше нормы».

При этом Вильфанд отметил, что переизбытка осадков летом текущего года не ожидается.

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ФОТО: FelixMittermeier с сайта Pixabay
ТЕГИ:ЛетоПогодаПрогноз ПогодыРоман ВильфандГидрометцентр России
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