В Гидрометцентре России поделились прогнозом на предстоящее лето
Погода в России предстоящим летом будет неоднородной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Москве 24».
По словам синоптика, в летний сезон страну ожидают как теплые и засушливые, так прохладные и дождливые периоды.
«Не стоит рассчитывать, что как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет», — добавил Вильфанд.
Как пояснил метеоролог, в целом температурный режим в умеренных широтах Европейской России будет «около и выше нормы».
При этом Вильфанд отметил, что переизбытка осадков летом текущего года не ожидается.
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