Синоптик предрек затяжные дожди в Центральной России

Как объяснил синоптик, ЦФО затронет приближающийся к Москве циклон, который спровоцирует резкое изменение погоды.

«Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной», — рассказал Вильфанд.

При этом температура в центральном регионе будет держаться в пределах климатической нормы, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил о грядущем похолодании в Москве. На следующей неделе в столице ожидается около 10 градусов тепла, а по ночам возможны небольшие заморозки.

