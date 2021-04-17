Синоптик предрек затяжные дожди в Центральной России
Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) с 20 апреля ожидают облачная погода и дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Как объяснил синоптик, ЦФО затронет приближающийся к Москве циклон, который спровоцирует резкое изменение погоды.
«Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной», — рассказал Вильфанд.
При этом температура в центральном регионе будет держаться в пределах климатической нормы, добавил синоптик.
Ранее Вильфанд сообщил о грядущем похолодании в Москве. На следующей неделе в столице ожидается около 10 градусов тепла, а по ночам возможны небольшие заморозки.
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