В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Синоптики рассказали о том, когда в столицу вернётся по-летнему теплая погода. Как отмечает телеканал «360», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в течение ближайшей недели в тёмное время суток столбики термометров не будут подниматься выше+10 градусов. Днем в столичном регионе будет от 17 до 20 градусов выше ноля. Специалист подчеркнул, что такой температурный фон на два–три градуса ниже многолетних значений. Также в мегаполисе прогнозируются кратковременные дожди и усиление ветра. Местами его порывы могут составить до 17 м/с.

Также Вильфанд добавил, что жителям столицы стоит запастись терпением, потому что в первой половине следующей недели характер погоды существенно не изменится. На потепление москвичи могут рассчитывать лишь во второй половине месяца.

Между тем, ранее Вильфанд отметил, что глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. По его словам, в большинстве регионов страны ожидается температура около и выше нормы.

Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН подтвердил выкладки метеорологов.

