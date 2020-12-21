В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях
В Приволжском федеральном округе (ПФО) на этой неделе прогнозируются сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аномальный холод ожидает жителей Саратовской, Самарской, Оренбургской областей. Температура там опустится на 9 градусов ниже обычных значений. В связи с этим выпущено экстренное предупреждение с 21 по 24 декабря.
При этом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) температура будет на 5-8 градусов выше нормы, передает ТАСС.
В Москве в понедельник температура воздуха составит около ноля градусов, передает RT. Будет облачно, без осадков, на дорогах гололедица.
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