В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях

В Приволжском федеральном округе (ПФО) на этой неделе прогнозируются сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аномальный холод ожидает жителей Саратовской, Самарской, Оренбургской областей. Температура там опустится на 9 градусов ниже обычных значений. В связи с этим выпущено экстренное предупреждение с 21 по 24 декабря.