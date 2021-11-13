В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в субботу

По данным синоптиков, днем 13 ноября в столице будет три-пять градусов тепла. В ночь на воскресенье может похолодать до минус одного градуса.

Ожидается западный, северо-западный ветер 6-11 м/с, атмосферное давление составит примерно 752 мм рт. ст.

При этом в Подмосковье температура воздуха днем в субботу будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов. До минус двух градусов ожидается в ночь на 14 ноября.

