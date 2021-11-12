Москву ждёт неделя «нерешительной зимы» после небольшого потепления

Температура воздуха в ближайшие дни в российской столице и области будет на несколько градусов выше нулевой отметки, а всю будущую неделю будет колебаться около неё. Такой прогноз даёт центр погоды «Фобос».

Погоду в столичном регионе сейчас определяет тёплый атмосферный фронт. «Воздух к нам поступает из Атлантики. Температура воздуха повысится и будет примерно на 3-4 градуса выше климатической нормы, небольшой снежный покров, который образовался за последние сутки, за выходные дни растает», – рассказал в эфире «Радио 1» ведущий специалист «Фобоса» Александр Синенков.

В субботу и воскресенье будет облачно, местами кратковременный дождь и мокрый снег. Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит +1 °C …+3 °C, завтра днём +3 °C …+5 °C. Аналогичная погода будет и в воскресенье. В ночь на понедельник, 15 ноября подморозит до -1°C …-3°C.

Всю следующую семидневку погода будет переменчивой и преимущественно облачной. Температура воздуха будет колебаться от небольшого минуса по ночам до небольшого плюса в дневные часы. Метеоролог назвал такие условия «нерешительной зимой».

