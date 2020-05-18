Москвичей напугали снегом на этой неделе

Небольшой снег в столичном регионе возможен в ночь на четверг, 21 мая, температура воздуха опустится до отметок +2 +4 градуса по Цельсию. Такой прогноз дал центр погоды «Фобос». По словам метеорологов, причиной этого станет холодный фронт, который пройдёт над Москвой и областью, передает РБК.

Правда, по словам специалистов, снег будет почти незаметен, образование снежного покрова не ожидается. Возможен также дождь. В дневные часы, по данным столичного метеобюро, также будет довольно прохладно для третьей декады мая – всего +10 +12 градусов. В субботу не выше +8℃. До +15 +17 градусов воздух начнёт прогреваться только в начале будущей недели.

Ранее синоптики предупреждали, что возвращения теплой погоды в Россию не стоит ждать до начала лета.

