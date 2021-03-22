В Гидрометцентре призвали не ждать аномального тепла в Центральной России

«До конца месяца температура днем будет, конечно, выше 0 градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится», — сообщил эксперт.

По прогнозам синоптиков, в Москве температура воздуха в первой половине недели будет соответствовать климатической норме, отмечает РЕН ТВ.

При этом к концу недели ожидается температура на два градуса выше нормы, и уже с четверга синоптики прогнозируют потепление до +9 °С, сообщает RT.

Кроме того, Вильфанд подчеркнул, что существенных осадков в регионе со вторника не ожидается, сообщает Ura.ru.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что жителям Центральной России предстоит запастись терпением в ожидании весеннего тепла.

