Метеоролог предупредил о похолодании до -30 градусов в ряде регионов

Отмечается, что морозы до -30 градусов движутся строго с запада на восток. С 27 ноября температура опустится в Архангельске, Салехарде, Воркуте, Ухте и Усинске. В выходные в Санкт-Петербурге ночью будет -10, днем -5 градусов, а в Москве +2, +4.

Как отметил метеоролог, причиной таких температурных скачков кроется в формировании узкой переходной зоны между холодом и теплом.

