Метеоролог предупредил о похолодании до -30 градусов в ряде регионов
Стало известно о похолодании в ряде регионов России до 30 градусов мороза, сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
Отмечается, что морозы до -30 градусов движутся строго с запада на восток. С 27 ноября температура опустится в Архангельске, Салехарде, Воркуте, Ухте и Усинске. В выходные в Санкт-Петербурге ночью будет -10, днем -5 градусов, а в Москве +2, +4.
Как отметил метеоролог, причиной таких температурных скачков кроется в формировании узкой переходной зоны между холодом и теплом.
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