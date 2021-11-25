Метеоролог предупредил о похолодании до -30 градусов в ряде регионов

Стало известно о похолодании в ряде регионов России до 30 градусов мороза, сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

В Московском регионе наступила метеорологическая зима

Отмечается, что морозы до -30 градусов движутся строго с запада на восток. С 27 ноября температура опустится в Архангельске, Салехарде, Воркуте, Ухте и Усинске. В выходные в Санкт-Петербурге ночью будет -10, днем -5 градусов, а в Москве +2, +4.

Как отметил метеоролог, причиной таких температурных скачков кроется в формировании узкой переходной зоны между холодом и теплом.

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ФОТО: Зима, оттепель, морозы, замерзание
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