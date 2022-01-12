В Гидрометцентре предупредили о потеплении на 20 градусов в центре Европейской России
Резкое повышение температуры ожидается в центре и на севере Европейской России, к выходным здесь станет теплее на 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
«Мощнейший циклон переместится в центр Европейской России в четверг. В ночь на пятницу он приблизится к Москве. <...> Температура повысится на 20 градусов. Днем будет около нуля», — сообщил метеоролог.
Изменения ожидают также северо-запад страны, Черноземье, Ростовскую область, Краснодарский край и Крым, отмечает Ura.ru.
Кроме того, Вильфанд предупредил о резком понижении давления в центре России. До четверга включительно оно будет высоким, а за сутки упадет на 25–30 миллиметров ртутного столба, сообщает РЕН ТВ.
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