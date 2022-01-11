Москву ожидают резкие перепады температур

Он отметил, что в ночь с 12 на 13 января в Московской области температура может опуститься до -25 градусов Цельсия, а уже утром 14 января в Подмосковье столбики термометра могут показать +1 градус Цельсия.

Шувалов предупредил москвичей и о резком скачке атмосферного давления в эти дни.

«За 36 часов не исключено снижение атмосферного давления почти на 30 мм ртутного столба», – объяснил метеоролог в беседе с «Радио 1».

Шувалов подчеркнул, что такие погодные условия плохо сказываются на самочувствии метеозависимых людей, и призвал их быть внимательнее к своему здоровью.

