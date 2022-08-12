«Конца и края не видно»: Москву накроет жара, но не «европейская»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в столицу возвращается жара. По его словам, температура воздуха в Москве в выходные поднимется на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Александр Шувалов подтвердил слова главы Гидрометцентра.

«Пожалуй, я бы ограничил максимальное значение тридцатью градусами. Выше этой отметки температура может подняться лишь в самом центре города, в пределах Садового кольца, в целом же в Москве будет 28-30 градусов. Конечно, это тоже жарко, но всё же не 33-35 градусов, как в Лондоне и в Париже. Конца-края жаре пока не видно, до середины следующей недели похолодания точно ждать не стоит», - уточнил он.

Ранее климатолог Александр Шувалов в интервью НСН не исключил прихода в Россию «европейской» засухи.

