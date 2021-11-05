В Гидрометцентре посоветовали автомобилистам перейти на зимнюю резину

Околонулевые температуры и осадки ожидаются в центре Европейской России на следующей неделе, поэтому автовладельцам следует перейти на зимнюю резину. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил об аномально теплой температуре в Сибири

Метеоролог пояснил, что на этой территории может выпасть снег, в том числе мокрый, или дождь, отмечает RT.

«Начиная со среды температура будет около нормы, около нуля. Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колесах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить», — подчеркнул Вильфанд в беседе с РИА Новости.

При этом текущая неделя будет аномально теплой, отмечает телеканал «360». В пятницу в центральной части России потеплеет до 13 градусов, однако вместе с теплом придут осадки и сильный ветер.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман ВильфандПогодаАвтомобилиГидрометцентр России
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