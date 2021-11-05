В Гидрометцентре посоветовали автомобилистам перейти на зимнюю резину

Метеоролог пояснил, что на этой территории может выпасть снег, в том числе мокрый, или дождь, отмечает RT.

«Начиная со среды температура будет около нормы, около нуля. Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колесах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить», — подчеркнул Вильфанд в беседе с РИА Новости.

При этом текущая неделя будет аномально теплой, отмечает телеканал «360». В пятницу в центральной части России потеплеет до 13 градусов, однако вместе с теплом придут осадки и сильный ветер.

