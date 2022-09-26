Метеоролог рассказал, когда в Москве потеплеет

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе в Москве произойдёт потепление, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, предшествовать этому будет сильный дождь, связанный с юго-западным циклоном из Венгрии.

«Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до 13 градусов», — отметил эксперт.

Шувалов добавил, что в четверг дожди прекратятся и столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, а в пятницу и в выходные дни ожидается плюс 15–16 градусов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков заявил, что до конца месяца погода в Москве будет облачной, в первую половину недели, до среды, ожидается небольшой дождь, а в четверг и пятницу без осадков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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