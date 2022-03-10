В Гидрометцентре пообещали москвичам «очень холодные» ночи

Холодные морозные ночи ожидаются в столичном регионе до конца недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве повысят температуру в батареях из-за морозов

Слова специалиста приводит РИА Новости. Как сообщил Вильфанд, в ночь на пятницу и субботу в Москве ожидается минус 12 - минус 16 градусов, в области — морозы до минус 19 градусов, отмечает телеканал «360».

Дневные температуры в столичном регионе тоже будут отрицательными, синоптики обещают до 5 градусов мороза. При этом в четверг, 10 марта, может похолодать до -6°C.

Вильфанд добавил, что похожий прогноз погоды ожидается для Центрального федерального округа.

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ФОТО: РИА Новости
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