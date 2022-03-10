В Гидрометцентре пообещали москвичам «очень холодные» ночи

В Постпредстве РФ при ООН указали на фейк об ударе по роддому в Мариуполе

Белый дом настаивает, что США не занимаются разработкой химического и биологического оружия

В России предлагают национализировать иностранные компании, ушедшие с рынка из-за Украины

Морозные ночи прогнозируются в Москве и области до конца недели