В Гидрометцентре пообещали морозы и оттепели зимой в Европейской России

Как отметил метеоролог, изменчивые погодные условия связаны с потеплением климата, пишет Газета.ру. При этом, согласно долгосрочному прогнозу, в будущем зимы в России станут значительно теплее.

«В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до -20, низкая температура, настоящий холод… Это связано с индексами североатлантического колебания, альпийская осцилляция указывает на эту неоднородность», — рассказал Вильфанд.

В центральной части европейской России вторжения арктического воздуха будут сменять воздушные массы с юга, отмечает РЕН ТВ. Ожидается, что южные массы воздуха будут приходить чаще, вызывая оттепели.

