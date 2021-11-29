В Гидрометцентре пообещали морозы и оттепели зимой в Европейской России

Европейскую часть России ожидает неоднородная зима: на этой территории возможны как морозы до минус 20 градусов, так и оттепели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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Как отметил метеоролог, изменчивые погодные условия связаны с потеплением климата, пишет Газета.ру. При этом, согласно долгосрочному прогнозу, в будущем зимы в России станут значительно теплее.

«В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до -20, низкая температура, настоящий холод… Это связано с индексами североатлантического колебания, альпийская осцилляция указывает на эту неоднородность», — рассказал Вильфанд.

В центральной части европейской России вторжения арктического воздуха будут сменять воздушные массы с юга, отмечает РЕН ТВ. Ожидается, что южные массы воздуха будут приходить чаще, вызывая оттепели.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗимаПогодаГидрометцентр России
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