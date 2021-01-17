В Гидрометцентре москвичей предупредили о крещенском морозе до -28 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жителей Московского региона в крещенскую ночь (19 января) ожидает мороз до –24 градусов, а местами и до –28.

«В (крещенскую - прим. НСН) ночь... –21–26 градусов, в пониженных местах до –28 градусов. Совсем не жарко в крещенскую ночь. Температура от –19 до –24 градусов. По-настоящему холодная», — цитирует метеоролога РИА Новости.

Вильфанд отметил, что и днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 15 до 20 градусов мороза.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал православным россиянам отказаться от крещенских купаний на фоне пандемии коронавируса.

