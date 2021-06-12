В ГИБДД выяснили, как водители уклоняются от штрафов и налогов

Некоторые автомобилисты уклоняются от уплаты налогов и штрафов, не проходя перерегистрацию транспортного средства после смерти предыдущего собственника и используя документы умершего. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ГИБДД будет визуально фиксировать разговор водителя по телефону

Инспекторы отмечают, что подобные правонарушения выявляются при ежедневном контроле за дорожным движением с помощью средств фото-видео фиксации нарушений правил.

В ГИБДД напомнили, что использовать машину после смерти собственника запрещено: родственникам умершего необходимо обратиться в инспекцию, чтобы прекратить учет автомобиля и перерегистрировать его в законном порядке. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности, изъяв госномера, документы на транспортное средство и обязав заплатить штраф до 800 рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:АвтомобилиДокументыВодителиГИБДД
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