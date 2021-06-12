ГИБДД будет визуально фиксировать разговор водителя по телефону

Сотрудники ГИБДД будут визуально отслеживать разговоры водителей по телефону при скрытом надзоре. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в беседе с ТАСС.

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«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео», — объяснил Митрошин.

Сотрудники Госавтоинспекции смогут следить за разговорами по телефону и опасным вождением при проведении скрытого надзора на дорогах в соответствии с проектом приказа МВД России, регламентирующим порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения.

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