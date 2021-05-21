В ГИБДД раскрыли подстерегающие мотоциклистов опасности

Начинающим мотоциклистам лучше всего пройти контраварийную подготовку. Такую настоятельную рекомендацию дал заместитель начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД по Московской области Владимир Севостьянов. Он вспомнил, что осваивал мастерство двухколёсной езды в Рязанской в то время, когда были совсем иные машины и транспортный поток.

«Сейчас же, чтобы водить мотоциклы в московском регионе, нужно как минимум набраться храбрости и влиться в этот поток. Во-первых, у тебя нет никаких вариантов и прав на ошибку, и ты должен чётко знать правила дорожного движения. Во-вторых, ты должен уметь управлять мотоциклом, знать все его технические характеристики, его особенности», – отметил замначальника в эфире «Радио 1».