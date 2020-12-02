Зачем исключения? Автомобилисты раскритиковали новые правила для мотоциклистов
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН оценил инициативу о проблесковых маячках для мотоциклистов.
Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский направил письмо с перечнем изменений в ПДД главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову. Депутат предлагает для безопасности мотоциклистов разрешить им парковаться на тротуаре, использовать проблесковые маячки в потоке на автомагистралях с разрешённой скоростью выше 80 км/ч, а также ввести для них дополнительную стоп-линию на перекрестке.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН высказал сомнение в необходимости проблесковых маячков для мотоциклистов и возможности парковаться на тротуарах.
«Мотоциклисты должны вести себя на дорогах также, как и все автомобилисты. Почему им нужна дополнительная стоп-линия? Она одна для всех, вот и соблюдайте ее. Парковка на тротуарах либо для всех запрещена, либо для всех разрешена. Не думаю, что для мотоциклистов нужны исключения. Как правило, парковки на тротуарах запрещены, и эта линия в целом реализуется», - сказал автоэксперт.
Смысл инициативы о проблесковых маячках Похмелкин хотел бы прояснить отдельно.
«Проблесковые маячки на автомобилях выделяют их в потоке и дают им преимущество при передвижении. А проблесковый маячок на мотоцикле тоже будет давать ему преимущество при передвижении? Если нет, то тогда зачем он?» - задается вопросом автоэксперт.
Ранее Похмелкин в эфире НСН поддержал инициативу МВД признать грубым нарушением правил движения непристегнутый ремень у водителя, заявив, что это – основное нарушение. По его словам, если человек не научился пристегиваться, значит, ему рано управлять автомобилем.
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