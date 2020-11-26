В ГИБДД раскрыли методику наказания за телефонные разговоры за рулем

В ГИБДД раскрыли методику наказания водителей за телефонные разговоры за рулем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова.

Отмечается, что для фиксирования нарушения будут применяться камеры с использованием программного модуля, содержащий необходимые данные. По словам Черникова, во избежании ошибок, камеры будут делать около 10 фотографий высокого разрешения.



Глава ГИБДД уточнил, что лица водителей будут ретушировать. Как пишет издание, программные модули уже установлены на 8 пунктах автоматической фиксации в столице.

Ранее стало известно, на чем автоинспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой.

