Россиянам посоветовали менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла

Ранее сообщалось, что средний чек на зимние шины в России осенью оказался на 8% выше, чем в 2022 году, и составил 6070 рублей за штуку. При этом в Москве стоимость шины выросла на 12%, до 6337 рублей. Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками, передает «Радиоточка НСН».

Минувшая ночь в столице стала первой в сезоне с минусовыми значениями.



