Россиянам посоветовали менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла
Автолюбителям посоветовали менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла. Об этом рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев, передает «Лента.ру».
По его словам, в таком случае ночами может быть уже мороз, значит, самое время «переобуться». При этом выбор времени еще зависит от региона и стиля вождения.
Ранее сообщалось, что средний чек на зимние шины в России осенью оказался на 8% выше, чем в 2022 году, и составил 6070 рублей за штуку. При этом в Москве стоимость шины выросла на 12%, до 6337 рублей. Ситуация связана с тем, что сегмент премиальных шин заметно уменьшился, а рынок размыт масс-маркетом, который представлен в основном китайскими и отечественными марками, передает «Радиоточка НСН».
Минувшая ночь в столице стала первой в сезоне с минусовыми значениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru