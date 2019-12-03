Малоземов: Вождение надо сдавать под видеофиксацию — в коррупции не обвинят
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Семьи погибших в катастрофе «Суперджета» считают несправедливыми обвинения в адрес пилота
Семьи погибших в катастрофе «Суперджета» в Шереметьево считают несправедливыми обвинения, выдвинутые в адрес пилота Дениса Евдокимова. Об этом заявил их адвокат, не уточнив, впрочем, о каком количестве семей идёт речь.
Сергей Малоземов: «По словам юриста, в заявленных экспертизах потерпевшим было отказано, и всю вину пытаются свалить на экипаж. Лётчик, который по результатам следствия стал единственным обвиняемым, свою вину тоже не признаёт и говорит, что самолёт "швыряло из стороны в сторону". Кстати, по данным источников ТАСС, каждой семье 41 погибшего авиакомпания и страховая уже выплатили по 19 миллионов рублей компенсации. Вообще, конечно, в таком чувствительном деле хотелось бы максимально открытого разбирательства — ведь "Суперджеты" активно летают, и очень многие люди хотят понимать, безопасно это или нет. Персонально я не отказываюсь от таких поездок — хотя всегда заранее смотрю в системах бронирования, какой тип самолёта обслуживает рейс. Надеюсь и верю, что строчка Высоцкого про "надежную, как весь гражданский флот" ещё не потеряла своей актуальности», - отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов, общаясь с НСН.
При сдаче экзамена на права отменят отдельную проверку на площадке
С октября 2020 года в России при сдаче экзамена на права отменят отдельную проверку на площадке — её соединят с экзаменом в городе. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД. Там уточнили, что проект постановления находится в правительстве, ожидается его утверждение. Подробностей, как это всё будет происходить, пока нет.
Сергей Малоземов: «Вообще, мне лично кажется, что вождению толком учит только практика, так что упрощение проверочных процедур — учитывая наши специфические особенности таких экзаменов — это хорошая штука. И будет здорово, если обязательной останется видеофиксация действий ученика и его общения с инспектором-экзаменатором. Тогда уменьшится число людей, уверенных, что их намеренно "завалили" по каким-то, иногда и коррупционным причинам», - сказал он НСН.
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Госдума приняла в третьем чтении закон о переходе с 2021 года на электронные трудовые книжки.
Сергей Малоземов: «Эта новость меня тоже обрадовала — потому что меньше бумажной волокиты — это больше эффективности. Хотя есть и другие побочные явления — специалисты уже предупреждают, что многим сотрудникам отделов кадров теперь придётся искать другую, более творческую работу. Но это всегда так с цифровизацией — прогресс не остановить», - отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.