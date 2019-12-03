Малоземов: Вождение надо сдавать под видеофиксацию — в коррупции не обвинят

Сергей Малоземов: «По словам юриста, в заявленных экспертизах потерпевшим было отказано, и всю вину пытаются свалить на экипаж. Лётчик, который по результатам следствия стал единственным обвиняемым, свою вину тоже не признаёт и говорит, что самолёт "швыряло из стороны в сторону". Кстати, по данным источников ТАСС, каждой семье 41 погибшего авиакомпания и страховая уже выплатили по 19 миллионов рублей компенсации. Вообще, конечно, в таком чувствительном деле хотелось бы максимально открытого разбирательства — ведь "Суперджеты" активно летают, и очень многие люди хотят понимать, безопасно это или нет. Персонально я не отказываюсь от таких поездок — хотя всегда заранее смотрю в системах бронирования, какой тип самолёта обслуживает рейс. Надеюсь и верю, что строчка Высоцкого про "надежную, как весь гражданский флот" ещё не потеряла своей актуальности», - отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов, общаясь с НСН.

