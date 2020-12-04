В Германии повторно осуждена 92-летняя женщина, отрицающая Холокост

По данным немецкого издания, ранее Хавербек была осуждена на два с половиной года за восемь случаев разжигания межнациональной розни в августе 2017 года. Женщина публиковала в открытый доступ видео, в которых утверждалось, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау вблизи города Освенцим не был лагерем смерти для евреев.

Der Spiegel передает, что Хавербек не пришла на оглашение приговора. Ей предстоит провести в тюрьме еще один год.

