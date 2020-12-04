В Германии повторно осуждена 92-летняя женщина, отрицающая Холокост
Суд берлинского района Тиргартен приговорил к тюремному заключению 92-летнюю гражданку Германии Урсулу Хавербек, которая в октябре 2020 года освободилась после обвинения в отрицании Холокоста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Der Spiegel.
По данным немецкого издания, ранее Хавербек была осуждена на два с половиной года за восемь случаев разжигания межнациональной розни в августе 2017 года. Женщина публиковала в открытый доступ видео, в которых утверждалось, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау вблизи города Освенцим не был лагерем смерти для евреев.
Der Spiegel передает, что Хавербек не пришла на оглашение приговора. Ей предстоит провести в тюрьме еще один год.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Чубайс прокомментировал своё назначение на новую должность
- В Госдуме поддержали штрафы за рекламу «веселящего газа»
- Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому
- Порошенко предложил Зеленскому встать на колени перед Путиным
- Голикова объяснила разницу между российскими вакцинами от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru