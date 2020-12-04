В Германии повторно осуждена 92-летняя женщина, отрицающая Холокост

Суд берлинского района Тиргартен приговорил к тюремному заключению 92-летнюю гражданку Германии Урсулу Хавербек, которая в октябре 2020 года освободилась после обвинения в отрицании Холокоста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Der Spiegel.

Facebook будет блокировать посты, в которых отрицается Холокост

По данным немецкого издания, ранее Хавербек была осуждена на два с половиной года за восемь случаев разжигания межнациональной розни в августе 2017 года. Женщина публиковала в открытый доступ видео, в которых утверждалось, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау вблизи города Освенцим не был лагерем смерти для евреев.

Der Spiegel передает, что Хавербек не пришла на оглашение приговора. Ей предстоит провести в тюрьме еще один год.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СудХолокостГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры