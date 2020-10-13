Facebook будет блокировать посты, в которых отрицается Холокост
Социальная сеть Facebook будет блокировать информацию, содержащую отрицание Холокоста в соответствии со своей программой по борьбе с информацией, разжигающей рознь и ненависть. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальное заявление компании.
По данным руководства компании, в мире наблюдается рост антисемитизма, а также усиливается степень неосведомленности о событиях Холокоста. Именно с этим связано начало кампании по модерации контента, содержащего данные о Холокосте.
В руководстве социальной сети ссылаются на масштабное исследование, в рамках которого четверть молодых американцев назвали Холокост "мифом". Многие из респондентов выразили сомнение в самом факте геноцида еврейского народа.
Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что данное решение давалось ему нелегко, так как здесь сложно найти грань между недопустимым контентом и свободой слова, однако он считает его "золотой серединой". Цукерберг опубликовал этот пост в своем личном аккаунте.
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