В Германии потребовали снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

Знаменитого танкового сражения Великой Отечественной войны летом 1943 года под Курском на самом деле не было, и памятник Победы на Прохоровском поле необходимо «снести», заявил ведущий редактор исторического раздела немецкого издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф.

Журналист опирается на изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Они якобы обнаружили в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.

По мнению «исследователей» под Прохоровкой 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских. Красная Армия потеряла 235 танков, вермахт - только 5, передает RT. Феликс Келлерхофф действия советских войск в данном сражении именует «атакой камикадзе», потому советская армия на этом участке фронта столпилась перед узким мостом, став таким образом, идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС, отмечает Газета.ру.

По официальным данным, сражение под Прохоровкой стало переломным в ходе войны, немцам не удалось прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор.

