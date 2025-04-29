Настоятель монастыря в Курской области рассказал о чудесном спасении монахов
Тот факт, что монахи и священники Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря спаслись от украинской армии, является чудом, заявил его настоятель игумен Питирим в беседе с aif.ru.
Он отметил, что эвакуация проходила прямо на глазах у солдат. Он добавил, что обитатели монастыря проехали прямо через их позиции во время вторжения ВСУ в Курскую область. Игумен подчеркнул, что он сомневается, что монахам удалось бы избежать плена, если бы они были мирскими людьми.
«Может быть, конечно, свою роль сыграло то, что это были монахи и священнослужители, и, возможно, мирских людей ВСУ не отпустили бы… Это чудо Божие, я считаю, действительно. Потому что буквально через плен прошли. Можно так, наверное, и сказать», — заявил отец Питирим.
Министерство обороны России сообщило 22 апреля, что российская армия освободила Горнальский монастырь, в котором располагался укрепленный район украинской армии. Уточнялось, что ВСУ рассматривали обитель только как военный объект.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил командиров с освобождением Курской области, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев предложил денацифировать Европу, но не атаковать
- Илью Воробьева уволили с поста главного тренера хоккейного клуба ЦСКА
- Российский анестезиолог получил 1,5 года ограничения свободы за врачебную ошибку
- Генерал армии Куликов: «Казачество на наших глазах превратилось в боевую единицу»
- Песков заявил, что вопрос начала переговоров важнее легитимности Зеленского
- Владельцы сети «Светофор» попали под польские санкции
- Место встречи изменить нельзя: Как от жанра фильма зависит выбор кресла в кинозале
- Рэпер Кендрик Ламар получил рекордный гонорар за концерт
- Суд забрал квартиру у дочери Петросяна
- После ДТП в Анталье в больницах остаются 17 российских туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru