Настоятель монастыря в Курской области рассказал о чудесном спасении монахов

Он отметил, что эвакуация проходила прямо на глазах у солдат. Он добавил, что обитатели монастыря проехали прямо через их позиции во время вторжения ВСУ в Курскую область. Игумен подчеркнул, что он сомневается, что монахам удалось бы избежать плена, если бы они были мирскими людьми.

«Может быть, конечно, свою роль сыграло то, что это были монахи и священнослужители, и, возможно, мирских людей ВСУ не отпустили бы… Это чудо Божие, я считаю, действительно. Потому что буквально через плен прошли. Можно так, наверное, и сказать», — заявил отец Питирим.

Министерство обороны России сообщило 22 апреля, что российская армия освободила Горнальский монастырь, в котором располагался укрепленный район украинской армии. Уточнялось, что ВСУ рассматривали обитель только как военный объект.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил командиров с освобождением Курской области﻿, напоминает НСН.

