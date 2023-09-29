В Генштабе заявили, что новая мобилизация в России не планируется
Генштаб Вооруженных сил России не планирует проводить дополнительную мобилизацию. Об этом в ходе брифинга по теме начала с 1 октября призыва россиян на военную службу заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Кроме того, в Минобороны России подчеркнули, что для выполнения возложенных задач достаточно граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, и добровольцев, которые приняли решение участвовать в спецоперации.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных силах России ограниченно годным в мобилизацию и в период военного положения. В перечень вошли ВИЧ, гепатиты C и B, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, эпилепсия, а также перенесенные инсульты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru