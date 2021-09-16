В генконсульстве Испании назвали условие для въезда российских туристов

Российские туристы могут въехать на территорию Испании, если вакцинированы от коронавируса препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве Испании в Москве.

Отмечается, что временное ограничение на поездки из третьих стран на территорию Евросоюза сохраняется, так как текущая ситуация с коронавирусом способствует кризису здравоохранения, что может негативно сказаться на здоровье граждан.