В генконсульстве Испании назвали условие для въезда российских туристов

Российские туристы могут въехать на территорию Испании, если вакцинированы от коронавируса препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, об этом РИА Новости сообщили в генконсульстве Испании в Москве.

Отмечается, что временное ограничение на поездки из третьих стран на территорию Евросоюза сохраняется, так как текущая ситуация с коронавирусом способствует кризису здравоохранения, что может негативно сказаться на здоровье граждан.

Безопасность или политика? ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»

При этом в генконсульстве отметили, что, как только будут соблюдены все формальности, необходимые для одобрения российской вакцины, туристы из России, вакцинированные «Спутником V», смогут посещать Испанию.

При этом ранее стало известно, что до новой инспекции одного из заводов-производителей Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлено одобрение российской вакцины «Спутник V».

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ТЕГИ:КоронавирусТуристыИспания
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