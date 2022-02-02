«Убийства теперь невозможны»: Названы сильные стороны закона о защите животных
Закон об ответственном обращении с животными сделал невозможным регулирование численности собак с помощью утилизации живых животных, рассказала зоозащитница Екатерина Дмитриева.
Закон о защите животных не решил многих проблем, однако хотя бы сделал невозможным легальное уничтожение собак, рассказала директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева Telegram-каналу «Радиоточка НСН»
«Первое, что решил закон об ответственном обращении с животными - убрал регулирование численности с помощью убийства. Это огромная победа зоозащитного сообщества. Можно говорить, плохой закон или хороший, но убийства у нас законодательно невозможны. Раньше были тендеры, выделялись миллиарды на транспортировку живых животных в пункт утилизации. Хорошо жить в таком государстве, где собак автобусами, грузовиками возили на утилизацию? Конечно, животным на улице плохо, это животные-компаньоны, которые должны быть дома, но наше государство на сегодняшний момент не предлагает никаких механизмов по перекрытию попадания животных на улице, по перекрытию перепроизводства животных. У нас нет пропаганды обязательной стерилизации», - рассказала глава фонда.
Ранее президент Союза Кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что бездомные собаки теперь могут жить где угодно, выгонять их из подъезда или других общественных пространств теперь невозможно по закону.
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