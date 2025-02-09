В ГД разработали законопроект о сокращении рабочей недели

Отмечается, что глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов из партии ЛДПР предложил внести изменения в Трудовой кодекс. Так, согласно инициативе, перед выходными днями продолжительность рабочего дня или смены при пятидневном режиме должна сокращаться на один час. При этом предполагается, что нормы рабочего времени будут сохранены.

В пояснительном документе к законопроекту указано, что такая мера позволит повысить качество жизни работников, сохранить их здоровье, а также увеличить производительность и эффективность их труда.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила возможность перехода на 36-часовую рабочую неделю в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».