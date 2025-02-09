В ГД разработали законопроект о сокращении рабочей недели
В Госдуме России разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов из партии ЛДПР предложил внести изменения в Трудовой кодекс. Так, согласно инициативе, перед выходными днями продолжительность рабочего дня или смены при пятидневном режиме должна сокращаться на один час. При этом предполагается, что нормы рабочего времени будут сохранены.
В пояснительном документе к законопроекту указано, что такая мера позволит повысить качество жизни работников, сохранить их здоровье, а также увеличить производительность и эффективность их труда.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила возможность перехода на 36-часовую рабочую неделю в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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