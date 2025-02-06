Депутат Бессараб: Четырехдневная рабочая неделя не поможет повышению рождаемости

Переход на четырехдневную рабочую неделю с целью повышения рождаемости в России является утопической идеей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что существует много одиноких людей, которые не задумываются о деторождении, поэтому они будут использовать высвободившееся время для отдыха.

При этом, по словам депутата, самоизоляция в пандемию коронавирусной инфекции все-таки дала небольшой прирост населения. Однако, указала она, рассматривать подобную идею стоит только в качестве шутки.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева призвала изучить опыт столицы Японии, где уже в апреле введут укороченную рабочую неделю, чтобы повысить рекордно низкий уровень рождаемости. В разговоре с РБК Life она отметила, что переход на четырехдневную рабочую неделю может способствовать увеличению рождаемости и в России, передает «Радиоточка НСН».

