В профсоюзе скорой помощи раскритиковали «подмену» участковых врачей фельдшерами и акушерами
Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков в эфире НСН заметил, что такая идея является «попыткой залатать дыры», а проблему нехватки медиков в России уже не решить.
В России в среднем не хватает 50% врачей и 40% фельдшеров, однако идея с исполнением обязанностей участковых врачей акушерами не решит проблему здравоохранения. Об этом в беседе с НСН заявил председатель профсоюза «Фельдшер.ру», бывший фельдшер скорой помощи с 20-летним стажем Дмитрий Беляков.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова объявила, что с 1 сентября 2025 года в России фельдшеры и акушеры при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в частности, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. При этом Беляков считает, что такая мера не поможет решить вопрос нехватки кадров в медицине.
«Эта мера не вынужденная, а отчаянная, сделать что-то после всего того, что наворотили с медициной. Она связана только с дичайшим дефицитом кадров, в основном врачебных. Но и фельдшеров с медсестрами тоже осталось мало. Это все попытки залатать дыры, которые они сами и прогрызли в здравоохранении. Проблему (нехватки кадров в медицине в РФ – прим. НСН) уже никак не решить, потому что все, что можно, уже сделано», - объяснил он.
При этом, по словам председателя профсоюза скорой помощи, в России не хватает 50% врачей.
«В среднем не хватает 50% врачей, около 40% — фельдшеров. В принципе во всех регионах РФ сейчас все (медики – прим. НСН) в одной упряжке. Только зарплаты разные. Где меньше зарплаты — там больше проблем. Аккредитация — способ отъема денег и давления на работников. Такая мера не поможет. Пока все завязано на отъеме и экономии денег, пока у нас не будет системы здравоохранения, которую развалили, ничего не поможет. Это агония», - заключил собеседник НСН.
Ранее председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что, если пациент столкнулся с хамским отношением со стороны врача, необходимо обратиться к заведующему отделением, к главному врачу или его заместителю по лечебной части.
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