В профсоюзе скорой помощи раскритиковали «подмену» участковых врачей фельдшерами и акушерами

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова объявила, что с 1 сентября 2025 года в России фельдшеры и акушеры при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в частности, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. При этом Беляков считает, что такая мера не поможет решить вопрос нехватки кадров в медицине.

«Эта мера не вынужденная, а отчаянная, сделать что-то после всего того, что наворотили с медициной. Она связана только с дичайшим дефицитом кадров, в основном врачебных. Но и фельдшеров с медсестрами тоже осталось мало. Это все попытки залатать дыры, которые они сами и прогрызли в здравоохранении. Проблему (нехватки кадров в медицине в РФ – прим. НСН) уже никак не решить, потому что все, что можно, уже сделано», - объяснил он.