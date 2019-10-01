В ГД рассмотрят законопроект о запрете платных парковок у соцобъектов

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий ввести запрет на организацию платных парковок возле детских садов, школ и других социальных объектов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с соответствующей инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Авторы законопроекта отмечают важность доступа всех граждан к социальным объектам и предлагают внести соответствующие изменения в статью «Об организации дорожного движения в Российской Федерации».

Отмечается, что предложение уже внесено в нижнюю палату парламента.

Ранее координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что россияне отдают 25% своего дохода на содержание автомобиля.







