В ГД приняли закон о списании просроченных кредитов до 10 млн для участников СВО
Госдума приняла закон о списании кредитных обязательств в размере до 10 млн рублей для участников спецоперации.
Уточняется, что речь о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.
Инициатива предусматривает, что кредитные обязательства в указанном размере прекращаются, если взыскание этого долга началось до 1 декабря 2024 года, при этом контракт о прохождении военной службы был заключен не ранее 1 декабря. В этом случае взыскание прекращается не только для участника СВО, но и его супруги.
Ранее в Госдуме также приняли закон, защищающий выплаты участникам спецоперации от списания в случае их банкротства, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru