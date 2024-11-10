В ГД предложили выдавать квартиры вышедшим на пенсию сотрудникам МВД
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию. Об этом сообщают «Известия».
По информации источника, соответствующий законопроект к внесению в ГД подготовили депутаты партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
Сейчас работники Министерства внутренних дел РФ могут получить единовременную социальную выплату на покупку или строительство жилого помещения. Но, по словам авторов обращения, более 87 тысяч сотрудников не могут получить такую льготу.
«Обеспечение жильем полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в ОВД. Сейчас эту льготу удается получить немногим», - сказал Слуцкий.
В связи с этим депутаты предложили за три года обеспечить жильем всех, кто стоит в очереди на данную выплату, а уже с 2027 года гарантированно предоставлять квартиры вышедшим на пенсию сотрудникам МВД.
Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН рассказал, что вторичный рынок недвижимости хорош для тех россиян, у которых есть льготная семейная ипотека, либо большая сумма денег, которой хватит на половину стоимости жилья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru