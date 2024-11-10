Путин поздравил сотрудников МВД с профпраздником
Президент Владимир Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ. Видеообращение российского лидера опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Он напомнил, что сотрудники МВД всегда отличались мужеством и принципиальностью, а также верой в силу Закона и справедливость.
«В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам МВД, склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка», - сказал Путин.
Глава государства также подчеркнул, что особой доблестью отличаются сотрудники правоохранительных органов, которые трудятся в российских регионах РФ, расположенных вблизи зоны СВО.
Ранее Владимир Путин заявил, что россияне ждут от сотрудников ОВД большей отдачи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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