Путин поздравил сотрудников МВД с профпраздником

«В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам МВД, склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка», - сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул, что особой доблестью отличаются сотрудники правоохранительных органов, которые трудятся в российских регионах РФ, расположенных вблизи зоны СВО.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне ждут от сотрудников ОВД большей отдачи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».