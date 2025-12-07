В ГД предложили снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет

По словам Слуцкого, поводом для инициативы стал инцидент в Екатеринбурге, где 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку. Хотя Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако мальчик, по словам депутата, сможет избежать уголовной ответственности из-за своего возраста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст уголовной ответственности за диверсии, несущие особую опасность для общества, был снижен до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».