В ГД предложили снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет

В Государственной думе предложили снизить до 12 лет возраст уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и убийства - при условии, что подросток осознавал характер своих действий. Об этом сообщил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Путин подписал закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии

По словам Слуцкого, поводом для инициативы стал инцидент в Екатеринбурге, где 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку. Хотя Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако мальчик, по словам депутата, сможет избежать уголовной ответственности из-за своего возраста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст уголовной ответственности за диверсии, несущие особую опасность для общества, был снижен до 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
