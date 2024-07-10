В ГД предложили повысить стипендию студентам-отличникам с родителями-инвалидами

Повышенную стипендию предлагают ввести для студентов всех курсов в возрасте до 23 лет, которые учатся на оценки «отлично» и «хорошо».

Как поясняет Лантратова, подобные меры господдержки позволят улучшить материальное благополучие, улучшить качество получаемого образования и увеличить процент трудоустройства выпускников высших учебных заведений по специальности.

Ранее Минобрнауки РФ предложило ввести ежемесячную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников, напоминает «Радиоточка НСН».

