В ГД предложили повысить стипендию студентам-отличникам с родителями-инвалидами
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила увеличить стипендию студентам-отличникам, родители которых имеют I, II или III группы инвалидности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение депутата к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
Повышенную стипендию предлагают ввести для студентов всех курсов в возрасте до 23 лет, которые учатся на оценки «отлично» и «хорошо».
Как поясняет Лантратова, подобные меры господдержки позволят улучшить материальное благополучие, улучшить качество получаемого образования и увеличить процент трудоустройства выпускников высших учебных заведений по специальности.
Ранее Минобрнауки РФ предложило ввести ежемесячную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru