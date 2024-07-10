Минпросвещения предложило ввести именные стипендии для учащихся педвузов

Именные стипендии в размере 15 тысяч рублей в месяц могут учредить в России для студентов педагогических вузов и специальностей. С соответствующей инициативой выступило Минпросвещения, проект постановления размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предложило ввести по 10 стипендий для разных групп направлений: для педспециальностей по русскому и иностранным языкам, литературе, начальному образованию — стипендии имени Антона Макаренко; для направлений математики, информатики, физики, экономики — имени Василия Сухомлинского; для будущих учителей биологии, химии, географии — имени Константина Ушинского. Кроме того, студентам творческих направлений, физкультуры, технологии, безопасности жизнедеятельности хотят предоставлять стипендии имени Льва Выготского, по педспециальностям в области истории, обществознания, права — стипендии имени Николая Карамзина.

Претендовать на выплаты могут учащиеся второго и последующих курсов бакалавриата и магистратуры со значительными достижениями: победители либо призеры профильной олимпиады, обладатели научных публикаций, не имеющие троек по итогам сессий. Предполагается, что стипендии учредят с 1 сентября 2025 года.

Ранее Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию для студентов вузов-матерей и отцов дошкольников, напоминает RT.

