В ГД предложили компенсировать работникам использование личной техники
В Госдуме разработали законопроект, согласно которому работодатель будет обязан выплачивать сотрудникам компенсацию за использование личных технических средств на работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Автор инициативы глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил дополнить статью Трудового кодекса РФ и обязать работодателей указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если того требуют должностные обязанности.
Депутат заметил, что в настоящее время многие сотрудники сталкиваются с доппотерями из-за затрат на оплату интернета, амортизацию устройств, приобретение программ и лицензий. В связи с этим Нилов добавил, что система компенсаций обеспечит прекращение такой финансовой нагрузки на работников.
Ранее «Известия» сообщили, что в России стали массово использовать нейросети для подготовки к собеседованиям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru