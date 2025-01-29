В ГД одобрили законопроект о дополнительном отпуске для ветеранов МВД
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о предоставлении сотрудникам МВД, имеющим статус ветерана боевых действий, дополнительных 15 дней отпуска. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что сегодня такое право есть у военнослужащих-ветеранов боевых действий, но не у обладающих тем же статусом сотрудников МВД.
Также Нилов рассказал, что авторы законопроекта ко второму чтению добавят ещё ряд категорий правоохранителей, которые не были учтены ранее. Таким образом, возможность дополнительного отпуска вскоре появится у всех ветеранов боевых действий.
Ранее стало известно, что бывшие бойцы ЧВК смогут на основе свидетельств очевидцев получить статус ветерана спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru