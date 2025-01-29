В ГД одобрили законопроект о дополнительном отпуске для ветеранов МВД

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о предоставлении сотрудникам МВД, имеющим статус ветерана боевых действий, дополнительных 15 дней отпуска. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сегодня такое право есть у военнослужащих-ветеранов боевых действий, но не у обладающих тем же статусом сотрудников МВД.