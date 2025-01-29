В ГД одобрили законопроект о дополнительном отпуске для ветеранов МВД

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о предоставлении сотрудникам МВД, имеющим статус ветерана боевых действий, дополнительных 15 дней отпуска. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сегодня такое право есть у военнослужащих-ветеранов боевых действий, но не у обладающих тем же статусом сотрудников МВД.

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Также Нилов рассказал, что авторы законопроекта ко второму чтению добавят ещё ряд категорий правоохранителей, которые не были учтены ранее. Таким образом, возможность дополнительного отпуска вскоре появится у всех ветеранов боевых действий.

Ранее стало известно, что бывшие бойцы ЧВК смогут на основе свидетельств очевидцев получить статус ветерана спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренков
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