Картаполов: Военные пенсии дополнительно проиндексируют в октябре

Выплаты военным пенсионерам дополнительно проиндексируют с 1 октября 2025 года на 4,5%. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить пенсии военным пенсионерам с учетом фактического роста цен в прошлом году. По словам Картаполова, правительство вскоре внесет соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

При этом закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов предусматривает повышение выплат военнослужащим на 4,5% с октября.

«Что, как следствие… повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2025 года на 4,5%», — указал Картаполов.

Между тем доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин сообщил, что в 2025 году страховые пенсии по старости после проведения индексации вырастут более чем на две тысячи рублей, пишет Ura.ru.

