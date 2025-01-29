Картаполов: Военные пенсии дополнительно проиндексируют в октябре
Выплаты военным пенсионерам дополнительно проиндексируют с 1 октября 2025 года на 4,5%. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить пенсии военным пенсионерам с учетом фактического роста цен в прошлом году. По словам Картаполова, правительство вскоре внесет соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.
При этом закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов предусматривает повышение выплат военнослужащим на 4,5% с октября.
«Что, как следствие… повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2025 года на 4,5%», — указал Картаполов.
Между тем доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин сообщил, что в 2025 году страховые пенсии по старости после проведения индексации вырастут более чем на две тысячи рублей, пишет Ura.ru.
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