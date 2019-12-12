В «Газпром-медиа» объяснили, почему «Слуга народа» исчез из эфира ТНТ

12 декабря 201913:22

Генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко объяснил, почему на ТНТ прекратили показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Как пишет РИА Новости, Чернышенко подчеркнул, что канал не отказывался от показа сериала. Первые три серии, вышедшие в эфир 11 декабря, были своеобразным маркетинговым ходом. По его словам, «Слуга народа» изначально приобретался именно для платной платформы PREMIER, подчёркивает RT.

В России впервые покажут украинский сериал «Слуга народа»

Ранее НСН писала, что телеканал ТНТ удалил шутку про Владимира Путина из сериала «Слуга народа». Это заметили в русской службе BBC.

Отмечается, что она была вырезана сцена из первой серии, где герой Зеленского учитель истории Василий Голобородько, которого избрали президентом, приходит выбирать дорогие часы. Помощник героя, рассказывая ему о всевозможных вариантах, обращает внимание на швейцарские часы Hublot и говорит, что «хубло» носит Путин. Герой Зеленского, удивляясь, произносит «Путин — «хубло»?

Напомним, сериал был снят студией «95-й квартал», которую основал Владимир Зеленский. По сюжету главный герой — школьный учитель истории, становится президентом страны. В честь сериала была названа политическая партия, созданная командой Зеленского.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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