В «Газпром-медиа» объяснили, почему «Слуга народа» исчез из эфира ТНТ
Генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко объяснил, почему на ТНТ прекратили показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Как пишет РИА Новости, Чернышенко подчеркнул, что канал не отказывался от показа сериала. Первые три серии, вышедшие в эфир 11 декабря, были своеобразным маркетинговым ходом. По его словам, «Слуга народа» изначально приобретался именно для платной платформы PREMIER, подчёркивает RT.
Ранее НСН писала, что телеканал ТНТ удалил шутку про Владимира Путина из сериала «Слуга народа». Это заметили в русской службе BBC.
Отмечается, что она была вырезана сцена из первой серии, где герой Зеленского учитель истории Василий Голобородько, которого избрали президентом, приходит выбирать дорогие часы. Помощник героя, рассказывая ему о всевозможных вариантах, обращает внимание на швейцарские часы Hublot и говорит, что «хубло» носит Путин. Герой Зеленского, удивляясь, произносит «Путин — «хубло»?
Напомним, сериал был снят студией «95-й квартал», которую основал Владимир Зеленский. По сюжету главный герой — школьный учитель истории, становится президентом страны. В честь сериала была названа политическая партия, созданная командой Зеленского.
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