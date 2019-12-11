В России впервые покажут украинский сериал «Слуга народа»

Сериал в жанре политической сатиры был снят в 2015 году, но на российских экранах он появится впервые. Сюжет закручен вокруг сложной политической ситуации и связанной с ней проблемами: коррупцией, бедностью. Такая жизнь настолько надоедает главному герою, простому учителю истории, что он решает сам выдвинуться на должность президента, чтобы позволить себе соответственный уровень жизни, и неожиданно побеждает на выборах.

Задумка сериала принадлежит студии "Квартал 95", которая была основана на базе одноименной команды КВН; ее лидером являлся Зеленский. Сериал пользуется огромным успехом на Украине, кроме того, права на его показ приобрела одна из крупнейших развлекательных корпораций Netflix, дословно переведя на английский название проекта: "Servant of the People".